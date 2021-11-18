新生代演員謝章穎在被媒體喻為「最美的臺劇」的影集《茶金》裡飾演日光公司主人翁吉桑（郭子乾飾演）爸爸盛文公（夏靖庭飾演）的貼身管家阿清，接連三部戲劇作品接續扮演《火神的眼淚》消防員、《我願意》刑警到「客語小管家」，詮釋故種職業千變萬化，讓網友們笑稱「每拍一部作品就轉職一次！」、「真的是演藝圈最強打工仔！」

謝章穎除了瘋狂轉職享受角色外，演出《茶金》不但穿越至1949年，還有《火神》中「同安分隊」的學長「邱sir」（溫昇豪飾演）作伴，謝章穎表示：「好開心又可以跟昇豪哥一起拍戲，因為同安分隊的默契，這次合作上可以更放鬆更自在，而且這次不用再出勤了（笑）」。兩人的二度合體讓網笑「同安分隊集體穿越回1949年！」

謝章穎（右）在《茶金》與溫昇豪續前緣。（喜鵲娛樂提供）

甩肉10公斤自薦戀愛戲

謝章穎近期積極瘦身、做牙齒矯正，直接甩肉暴瘦超過10公斤，近日上傳照片還被影迷開玩笑問「484有去動什麼手腳？」 讓謝章穎好笑又無奈表示「我是純天然的啦！」被問到接下來想挑戰什麼角色，他毫不猶豫的回答：「我想談戀愛啦，只要有談戀愛，什麼職業都可以！」

《茶金》是台灣首部海陸腔客語戲劇，講述新竹茶產業創造經濟奇蹟的故事，影集歷經3年多籌備，長達114天環臺拍攝，場景遍布全台劇組神還原1949歷史感，謝章穎亦跟著一起走訪新竹、苗栗、花蓮、屏東等多地，其間還首遇新竹北埔老街「賽豬公」祭典，他興奮合照融入當地盛事。

來自苗栗的謝章穎雖然從小就能流利的使用客語溝通，但老家是以四縣腔為主，要明確區隔出發音還是有一定的難度，對於此次語言上的挑戰，他認為最困難的還是腔調的轉換與用詞習慣的差異，也在這方面下了不少功夫。影集《茶金》每周六晚間9點於公共電視播出，每周一、二晚間10點於客家電視播出。