「雲嘉嘉營劇場連線」系列活動於11月20日至12月19日登場，由台南市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣4個縣市的布袋戲團首次共同編製的劇目《古劍今光．拚台戲夢》，將在開幕當天在台南市新營文化中心廣場攜手聯演，為活動揭開序幕。

2016年由台南市發起，串聯雲林縣、嘉義縣及嘉義市，跨縣市組成「雲嘉嘉營劇場連線」並創辦「夏至藝術節」，每年暑期7至9月規畫多樣節目；不料，今年6月遇上疫情，4個縣市共同商討後，決定改到年底舉辦。

新營文化中心指出，年底籌辦的「雲嘉嘉營劇場連線」系列活動，將於20日起至12月19日在台南市新營文化中心演藝廳、嘉義市文化局音樂廳、嘉義縣表演藝術中心、雲林縣北港文化中心家湖廳推出多檔藝文表演。

其中，20日下午4點在新營文化中心廣場的開幕大戲，邀請台南市「古都掌中劇團」、嘉義市「義興閣掌中劇團」、嘉義縣「琅琊布袋戲團」與雲林縣「雲林五洲小桃源掌中劇團」聯合共演《古劍今光．拚台戲夢》，詮釋布袋戲的起承興衰及戲台後的辛酸與成就。

今年除了開幕大戲有別與以往，為4縣市團體的聯合演出；另外，像是著重移動體驗的「移動劇場」，主辦單位考量疫情，改到台南市新營文化中心大廳與雲林縣文化觀光處一樓迴廊空間穿梭演出，透過移動式的體驗，讓觀眾以全新視角享受表演藝術。