B-21「突襲者」（Raider）隱形轟炸機

美國新型B-21「突襲者」（Raider）轟炸機未來不僅能投彈，還能成為無人機的母艦，指引機群穿梭敵陣，執行複雜的任務。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網17日報導，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）警告，空軍多項專案互壓，意味資金是問題。他強調，「要是美國空軍依靠計畫，以採購先進載人戰機，那就負擔不起空軍，也沒辦法擁有我們所需要的架構」。

B-21擁有隱形性能，能悄悄進出敵方領空，儘管身價昂貴，但卻足以證明高價和採購大批「突襲者」有理。要是B-21能像F-35一樣，發揮多用途性能，就能鞏固它的角色。無庸置疑的，美國空軍很想讓它發揮新用途，好讓敵人頭疼。

但B-21要如何扮演無人機的母艦角色呢？肯達爾似乎無意從空中投放無人機，反倒是想讓無人機從地面起飛，在空中和載人戰機連結，接著並肩作戰。要是戰機空投無人機，將會佔去機內寶貴的空間。而無人機若是從陸上起飛，將讓載人戰機攜帶自身軍武，提高團隊的整體火力。

⚡️🇺🇸The new B-21 Raider bears a family resemblance to the B-2 Spirit, but the two bombers will differ substantially in size, and likely their

number of engines and payload.

Critically, the B-21 will also be far more advanced in terrs of low-observab pic.twitter.com/b0nSahZJ8O — Alex kennedy (@Alexkennedy30) November 12, 2021

B-21「突襲者」（Raider）隱形轟炸機

至於預定明年飛行的B-21可能的任務之一，就是擔任指揮無人機的指揮。雖然1架B-21能攻擊好幾個目標，但它若充當母艦，就能控制許多無人機，同時在廣大的區域攻擊好些目標，壓制敵方的反擊力。

美國空軍打算，至少要買100架B-21，甚至大談可能採購多達220架。而它將取代B-1B「槍騎兵」（Lancer），還有B-2A「幽靈」（Spirit），以執行傳統和核轟炸機任務。然而，如果美國空軍要為轟炸機爭取更多經費，就需要自圓其說，而能擔負新任務就是其中之一。B-21還能當隱形布雷機，在開始爆發衝突時，悄悄投放水雷。

B-21可以憑藉隱形性能，遠比其他戰機更能接近敵陣布雷，以壓制敵方海軍。