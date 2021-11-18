以身心障礙者為主題的「2021無限影展」原規劃實體影院播放，考量不受疫情限制，調整為線上影展形式。為了讓更多人在觀影前對選片方向有更深入的瞭解，特別錄製「無限心觀點」開展節目，第56屆金鐘獎最佳兒少節目主持人薛紀綱擔任主持，與談人找來包括電影《下半場》男主角范少勳，及脊椎損傷輪椅族的Youtube創作者Chairman椅人等。

所謂的「口述影像」是另外以旁白的方式，在不影響原有人物對白與聲音訊息的狀態下，口述解釋影像出現時的空間、場景、表情動作等。「2021無限影展」難得入選了2部口述影像版，第1部是公共電視製作、本屆影展全球首播的身障平權紀錄片《極樂世界》第2季〈我，真的可以！〉，可以看到身障朋友在臺灣職場上的各種真實經歷。另1部則是獲得第56屆金馬獎6項提名的運動勵志電影《下半場》，飾演聽障籃球員的范少勳，更是得到該屆金馬獎最佳新演員的肯定。

范少勳回想起《下半場》口述影像版初次在金馬影展現場播映時，與視障朋友同場欣賞，想要體驗口述影像版的人會有另外一副耳機。讓彼此在同一個空間，卻又擁有各自選擇觀賞的方式，用行動真正體會到「文化平權」的意義。而且光用耳朵聽原本自己以為很熟悉的畫面，重新體會賽場上激烈的交鋒，反而激發自己更豐富的想像力。范少勳大力推薦看過《下半場》的粉絲，更要把握機會線上欣賞口述影像版的機會，保證帶來全新的觀影感受。

范少勳表示，當初戴助聽器演籃球員時，還很刻意表現出聽力受損的模樣，好讓自己看起來更逼真。於是導演安排他去現場看一場聽障籃球賽，他才驚覺每個聽障者在場上拼戰的模樣就跟其他球員沒有什麼不同，甚至盡量不被發現自己有戴助聽器等輔助器具，盡可能地融入一般人的生活。這樣的體悟，也讓他以平實不浮誇的表演方式成功詮釋姜秀宇這個角色。

「2021無限影展」，主題「經典心視界」共選播來自包含臺灣、波蘭、匈牙利、俄羅斯等多達7個國家及地區的劇情片或紀錄片，涵括自閉症、視障、聽障、肢體障礙、精神障礙者的故事。已經索票取得觀影序號者，可於11月20日至12月12日至「想映電影院」線上兌換觀看。