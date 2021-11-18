台北市昨天才有民眾被誤打疫苗，今（18）日台南也爆出打錯疫苗，市議員質詢指出，永康區一名男子十月中到診所預約接種BNT疫苗，卻被誤打高端疫苗，台南市衛生局調查後已暫停診所接種資格。

國內目前僅有BNT疫苗開放12~17青少年接種，台南卻發生一名16歲青少年，原本預約接種BNT疫苗，卻因為長得「比較壯」，診所人員以為已經成年，竟為他接種了只能打在20歲以上成年人的高端疫苗，由於目前青少年全面暫緩接種第二劑BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，待宣布青少年接種BNT第二劑後，就會讓這名少年補打一劑。為何不是再補打兩劑？莊人祥說，雖是誤打，但只要完成2劑疫苗，就視為完整接種。

莊人祥表示，該個案在10月20日原本預約接種BNT疫苗第一劑，卻被誤打成高端疫苗。當天已經向疾管署通報。

青少年接種必須要繳交同意書、且也要插健保卡，家長也有在一旁陪伴，為何還會打錯？莊人祥表示，由於診所人員看對方「長得比較壯，誤以為是成人」，在沒有詳細確認下，因此打成目前藥證只有申請20歲以上才能施打的高端。

莊人祥表示，該個案目前接種至今已經超過一周，目前沒有任何副作用，安全上應該沒有疑慮。

至於未來是否提供接種高端疫苗一劑或兩劑要出國民眾，可以再補打完整兩劑其他疫苗？莊人祥表示，指揮中心規劃，除非去美國有要求，在國內只要完成兩劑接種，包含誤打在內，就視為有效完整的接種。

然而，目前國內青少年全面暫緩BNT第二劑疫苗接種，因此這名學生目前也不能補打，莊人祥表示，待日後宣布要開打青少年第二劑BNT疫苗後，就會讓他補打一劑，且視為「第二劑」。

至於該診所，目前已經停權一周，停止施打疫苗。