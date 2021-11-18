花蓮市碧雲莊社區利用狗便堆肥成的沃土。（王志偉攝）

「碧雲莊」前年獲得環保署環保小學堂評比全國特優，今年國家環教育獎通過花蓮初審，要參加全國特優評比，堪稱「國家級環保社區」。（縣議員張美慧提供／王志偉花蓮傳真）

「遛狗不留便」，但仍有遛狗人士未將狗狗糞便清理乾淨，造成環境髒亂，縣議員張美慧今在質詢時送給縣長徐榛蔚一包「神秘物品」，她說，這是碧雲莊社區利用「狗便」」再生利用後的施肥用「沃土」，且無臭味，張美慧建議，能夠借鏡推動「狗便黃金塔」作法，可以有效減少狗便，也是循環經濟的範例。

張美慧質詢指出，環保局長期以來，都在橋樑、公園等各處綁紅布條，宣導「遛狗不留便」警語，她認為既不美觀又不環保。最近改變宣導方式，推出海報徵選活動，因徵件不佳延長時間，仍然只有26組報名，應以更積極的態度、採取有效的方法，解決社區遛狗留狗便的問題，

張美慧指出，其實，只要有一個打滿洞的垃圾桶或回收桶，加上紅色蚯蚓、落葉、堆肥土、狗便或生廚餘，保持濕潤，蓋起來，不斷重覆做約二到三個月，就會變成一桶不臭且養份充足的堆肥土。

她指出，獲選國家級環保示範社區的花蓮市碧雲莊社區，推出「狗便黃金塔」計畫，經過不斷研發、反覆改良，已有效解決社區狗便問題。「堆肥土」可重回菜圃、花園再利用，可讓狗便成為沃土、成為循環經濟範例，並降低一次性塑膠狗便袋使用率，將環保觀念實際落實在民眾身上。

張美慧拿出一包「神祕禮物」送給縣長徐榛蔚，說這就是碧雲莊社區利用狗便塔所產出的狗便沃土，且無臭味，希望讓縣府團隊了解，此環保循環利用，解決社區擾人狗便的有效解方。徐榛蔚允諾推動。

張美慧建議可以由碧雲莊社區示範帶動，縣府跨局處聯合推廣，實際了解狗便黃金塔的執行方式，並深入推廣，以及訂出獎勵措施及表揚機制，號召社區投入參與。

環保局副局長饒慶龍表示，為維護環境衛生，除在民眾喜歡遛狗的公園綠地道路，設置59處狗袋取用箱，也出版教育繪本宣導，去年並請許多社區到碧雲莊參觀，因狗便黃金塔必須有人力處理，若社區有意願，一定積極推動，他也提醒飼主，狗便不清理，可以廢棄物清理法開罰。

農業處動植物防疫所表示，「躍動園區」預計下月上旬啟用，屆時也會規畫狗便黃金塔作為示範點。