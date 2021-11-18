華南金控旗下孫公司華南期貨七位女性「華南期姬」員工，拍攝2022年桌曆，由於尺度較為開放，電子檔周三在網路引發熱議，引發具有公股背景的華南金控相當重視此事。華南期貨母公司華南永昌證券更緊急找來華南期貨主管，先把年曆從官網下架，紙本的桌曆也停止印行，不過峰迴路轉後，華南金18日敲定，決議「華南期姬」桌曆將照常發行，之後將有正式聲明。

網路瘋傳華南期貨找7位火辣女員工拍攝2022年桌曆，因為畫面清涼、身材火辣，引起熱議，金管會證期局長張振山今日面對華南期貨桌曆問題時表示，這件事情(華南期貨桌曆)還要了解一下，有問題才會修正調整。至於是否禁止上架？張振山說，這是商業行為，但是商業行為要符合社會期許。

不過卻引發網友討論，有網友說「社會期待就是希望華南印製」、「金管會傻傻的，擋這個就沒討論聲量了啦」、「華南可以藉此吸很多客戶吧，太笨。」

華南金控今日發聲明表示，近日於網傳本公司桌曆電子檔非為正式版本，華南期貨2022 CHANGE桌曆將待本公司內部確認後印製發送，以符合社會期待，感謝各界關心與支持。

以下為華南期貨最新聲明稿全文：

新冠肺炎疫情延燒近二年，改變大家的生活日常，社會人群充滿隔閡，彼此不再緊密聯繫。所幸近日國內疫情趨緩，疫苗接種覆蓋率也日益普及，為掃除疫情帶來陰霾，在眾所期待下，華南期貨規劃推出2022CHANGE桌曆，期待傳達給社會夢想、熱情與團結的正向能量。對於近日網傳華南期貨2022CHANGE桌曆所引發紛擾，特此聲明：

1、本公司自2017年起每年由營業員自發性籌劃拍攝桌曆贈送客戶，本為行銷推廣之良善立意，呈現清新、活力、團結之氛圍，期營造品牌親和力。

2、本公司往後於行銷推廣規劃時，將加強落實呈報機制，避免造成集團內部訊息落差。

3、本公司營業員之專業能力為交易人有目共睹，多年來備受市場肯定。

4、近日網傳本公司桌曆電子檔為非正式版本，華南期貨2022CHANGE桌曆將待本公司內部確認後印製發送，以符合社會期待，感謝各界關心與支持。