「豬腳一吃吃一盆，那個蝦，別人用夾子夾，他用盆子盛。現在物價那麼高，我真的承受不了。你來一次可以，來兩次可以，你來五次了。」

九派新聞報導，康先生近期被長沙的一家自助餐廳拒絕接待，與老闆交涉時，他得知對方的理由竟是因為他吃得太多。康先生直呼商家「玩不起」。

據當地電視台報導，該自助餐廳的員工表示，老闆不讓接待康先生，還揚言誰接待誰賠錢。除此之外，連同康先生的朋友也不准消費，一同被「拉黑」。

另一工作人員稱，康先生光喝豆奶都能喝二三十瓶，「豬腳一吃吃一盆，那個蝦，別人用夾子夾，他用盆子盛。現在物價那麼高，我真的承受不了。你來一次可以，來兩次可以，你來五次了。」

對於他人質疑沒吃夠錢的顧客是否會退款，上述工作人員則說顧客可以不進來吃。他還表示康先生是做直播的，店裡不讓他進來消費，一是介意他是主播，二是介意他吃得多。

工作人員說，康先生每次來吃飯，有些菜品一下子就會被清空，儘管餐廳會及時補貨，但他確實吃得太多了。

至於餐廳的生意是否因此受到影響，他表示事情才剛發酵，對於經營狀況是否會受到打擊還不清楚。

長沙市天心區市場監管局一工作人員告訴九派新聞，針對這件事情，會對涉事餐廳進行關注，看看是否有違法行為。如果有，會通知執法人員去及時制止。

市場監管局人員稱，既然商家開展了活動，就不能歧視人家，不能拒絕人家，應該一視同仁，「要麼你就不搞。那對那些吃得少的顧客，你會補貼錢嗎？」

對於餐廳的做法，有很多人支持康先生，他們認為，顧客吃得少，餐廳也不會退錢，那麼只要不浪費，吃得多是可以接受的，不讓吃就是商家的問題。

但同時也有人覺得，明知道吃得多餐廳會虧本，還去吃，那就屬於惡意消費。還有人認為，「你吃得多，我開店做生意的，不招待你很正常啊。」