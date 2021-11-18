富邦悍將日前發生教練團衝突，投手教練布魯斯提前離台，18日在生日當天搭機離台，他特別感謝富邦領隊、副領隊、球員及球迷，並未提及總教練洪一中，且在影片最後說道：「有緣未來再見。」

14日與樂天桃猿的比賽7局上結束，傳出布魯斯與洪一中因投手調度產生激烈言語爭吵，布魯斯決定提前離隊。他在生日當天搭機離開台灣，離台前錄製影片向所有富邦球迷道別。

布魯斯表示，球迷的支持是他努力打球的主因，「我們經常在鏡頭和球場外花時間思考，如何讓自己變得更好，在你們面前呈現，讓你們驕傲，所以再次感謝富邦球迷總是為球隊應援。」

布魯斯感謝富邦球團給機會，讓他成為教練團一員，「我由衷感謝領隊、副領隊，給我機會來這裡指導球員，很驕傲與這些球員共識，他們全心投入、敞開心胸與我相處，讓我的工作更容易。」

最後布魯斯說：「我相信台灣選手及這塊土地，還有這些選手，他們充滿天賦，我希望他們在場上閃耀，希望他們能展現出獨一無二的自己，有緣未來再見。」