台南市七股區龍山社區在政府輔導及社區的努力下，近年逐步推動沿海觀光休閒，並營造多處「海味十足」的藝術景觀，為傳統漁村帶來新風貌，今年透過漁業署再生基金的亮點計畫，不僅邀請知名Youtuber拍攝宣傳，也舉辦龍山影像攝影展，用現在主流的行銷方式，讓更多年輕族群看見龍山的美。

龍山社區發展協會總幹事王聖華用相機記錄家鄉30多年，這次提供多張精彩照片。（張毓翎攝）

迎向後疫情時代，觀光行銷也跟上年輕人腳步，七股龍山社區今年獲選漁業署再生基金之亮點計畫，年過半百的龍山社區發展協會理事長黃家林與總幹事王聖華也學習經營社群媒體，不再是「LKK」（老叩叩）。

龍山社區今年逐漸營造多處「海味十足」的藝術景觀。（張毓翎攝）

首波推出「山仔寮故事-龍山風景攝影展」，記錄家鄉30多年的王聖華，特別提供多年來精心拍攝的照片，讓外地民眾來到社區時，透過照片了解地方風光、物產與人文特色。

王聖華表示，他從學生時代就喜歡拍照，民國60年得到人生第1台相機，民國83年龍山社區發展協會成立後，當時的理事長邀請他擔任總幹事，至今已有28個年頭，將龍山早期的房屋、道路及景象等用相機一一記錄下來。

王聖華說，他的作品民曾入選全省美展，這個攝影展是第一次個人展覽，展出時間為每日上午9時30分至下午3時30分，現場提供摺頁與明信片供索取，並設計打卡牆，歡迎民眾蒞臨。

黃家林提到，原本社區想以海鮮辦桌的方式，吸引遊客上門，但因疫情促使社區重新思考，改為從未嘗試過的行銷方式，希望加深遊客對龍山的視覺印象。