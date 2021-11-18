台中市大肚山森林特有地形，每年都會發生約20％的森林火災。市議員王立任等18日為打火兄弟請命，因執勤任務的制服及器具尚未補齊，包括森林消防衣、水帶夾鉗及救助衣等，要求明年度增加預算補齊物品，讓消防人員打火時無後顧之憂。消防局強調，將爭取經費採購。

王立任表示，對抗森林火災時得長時間穿梭於廣大森林範圍，一般消防衣重達3.8公斤會導致行動不便，不利打火。森林消防衣只有1.8公斤，輕便且更加透氣，使森林打火會更有效率；若有「水帶夾鉗」器具可短暫夾住水帶止水，讓瞄子手單人完成水帶延伸工作，省下原本需耗費回到水源點關水的人力及時間。

市議員張玉嬿說，根據林務局統計，過去8年國有林地森林火災有高達98.1％的原因是人為導致，太平區是全市面積第二大的行政區，5分之4是山地區域，三個消防分隊也應配備森林消防衣和「水帶夾鉗」，萬一森林火災時，搶救人員能穿合適的消防衣，打火時更好活動。

市議員謝志忠議員表示，目前統計全市約有1200位消防員，但全台中卻僅有63件森林打火衣，全部集中在海線地區；豐原、后里、山城、太平、大里等境內擁有山地的區域竟完全沒有！今年谷關七雄馬崙山發生大火，耗費一星期才滅火完成，要求全面檢討與盤點補齊配備，一定要讓各分隊都有森林打火衣！

消防局強調，「森林消防衣」與現行救災用消防衣的最大差異為防護性能等級，例如森林消防衣沒有耐化學液體撥除等性能，但也相對透氣性較佳、較為輕巧，消防同仁執行山林火警時行動可更靈活；消防局現有森林消防衣63套，已優先配發山林火警發生率較高的分隊使用，未來將持續爭取經費採購。