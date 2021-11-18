台中市里長、國民黨21屆全國黨代表鄭伯其，18日質疑民進黨的公投四議題都不同意，但這四議題不都是以前民進黨所支持的。（鄭伯其提供／黃國峰台中傳真）

台中市里長、國民黨21屆全國黨代表鄭伯其，18日質疑民進黨的公投宣傳看板，是反萊豬不是反美豬，抨擊民進黨老是用話術，混淆視聽，欺騙民眾。（黃國峰攝）

大里舊市公所旁的便利超商，最近掛起民進黨公投宣傳大看板，台中市里長、國民黨21屆全國黨代表鄭伯其，第一個點出，是反萊豬不是反美豬，抨擊民進黨老是用話術，混淆視聽，欺騙民眾，來達到他們的政治目地。

鄭伯其表示，發現最近台灣很不可思議，尤其在1218要舉辦公投、中二選區要補選之前，覺得執政黨在帶頭混淆視聽， 例如1218公投案，其中的1個提案是反萊豬進口，但在民進黨所掛出的公投看板，奇怪了，明明是「反萊豬」，你卻要講成「反美豬」誠實最重要，但一個執政黨這樣帶頭混淆視聽，真的是教壞小孩。

鄭伯其接著說，還有中二選區的補選競爭激烈，選舉大家端出牛肉就好，由民眾來選擇，怎會一開始就抹黑鬥臭對方，最近7日發生的瑪莎拉蒂惡少棒球棒打人案，9日被爆出來後，連續又爆出多起，可能還在7日之前發生的棒球棒之亂，時間點之巧合，是否有在影射台中治安污名化。

鄭伯其抨擊，執政黨似有慣性的斷章取義，只截取對他們有利的片段，這社會變成什麼樣？他們根本不在乎，只在乎選舉能不能選贏，公投的四個議案，他們之前是同意的，怎麼執政後就又不同意了呢？然後再以話術，混淆民眾。

鄭伯其解釋，例如，公投議題之珍愛藻礁，是民進黨過去所堅持的，蔡英文還題下「藻礁永存」現在卻要中油興建「三接」大肆破壞藻礁，綠營還編出話術，指三接不蓋，中火就要多燒煤，殊不知重啟核四與珍愛藻礁是一體的，核四重啟就不用破壞藻礁蓋三接，且核四已花了2、3千億，還沒送過1度電，讓我們中部地區火力全開。

還有，過去公投綁大選，民進黨說是人民的勝利，2018選輸了，對他們不利，就開始閹割公投，沒收人民的權利，我認為這4個公投議題，不管大家同意或不同意，最重要的是我們的政府，不應該去用一些模糊混肴視聽的方法來宣傳。