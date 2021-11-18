為進一步瞭解病毒特性，發展更有效的防疫科技，國家同步輻射研究中心與日本Space BD株式會社及其台灣總代理陽翼先進科技公司合作，共同參與今年底即將啟動的太空實驗計畫，將國輻中心的類病毒顆粒送上太空站，探討太空無重力環境對病毒晶體成長與結構的影響，希望進而開發專一性標靶有價性疫苗。

病毒感染的途徑多樣化，擴散速度快，感染後在短時間內就可造成宿主生理不適、生病，甚至大量死亡，國輻中心指出，像是近年來肆虐全球的新冠肺炎病毒，以及令養殖業聞風喪膽的豬病毒、魚蝦病毒、家禽病毒等，若能更進一步瞭解病毒的特性，就能發展更有效的防疫科技。

此次前往太空旅遊的類病毒顆粒，由副主任陳俊榮與其研究團隊製作，運用分子生物學技術，大量生產高純度病毒外殼蛋白質，成功組裝成不具傳染能力的類病毒顆粒，預計在今年底，由Space BD以及陽翼先進科技公司擔任護送員，將類病毒顆粒送往日本轉機後，再搭乘太空站補給船，飛往國際太空站。

陳俊榮表示，類病毒顆粒升空約一個月之後，將變身為類病毒晶體運回地球，並急速冷凍至攝氏零下196度後送回台灣，利用國輻中心的台灣光子源高強度X光及蛋白質結晶學技術，觀察類病毒顆粒在無重力下的結晶狀態，並比較在地球重力下病毒組裝與結構上的差異。

「預期晶體品質在無重力下將會比在地球一般實驗室提高許多。」陳俊榮解釋，類病毒晶體結構的品質越好，就能解出更精細的原子等級的完整病毒顆粒結構，透析病毒中的每一個原子組成，可更深入瞭解病毒的組成與構造，以及侵入感染宿主細胞的關鍵機制，有利於新的抗病毒策略的研究發展。