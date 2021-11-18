華泰名品城聖誕檔期19日開跑，去年華泰名品城曾創下91.8億元的業績，不過今年自5月起受疫情衝擊，直至11月業績年成長率首見回溫轉正，年成長13%，華泰名品城總經理梁曙凡表示，聖誕檔期業績目標19億元，在檔期開跑後，有望縮小因疫情流失的業績缺口，今年年度業績預估78億元，上看80億元。

梁曙凡表示，去年因為華泰名品城第三期開幕，加上下半年起青埔地區商業活動快速發展，去年創下了91.8億元的業績記錄，今年前四月也維持二成左右的年成長，不過5月起，因為疫情再度爆發，桃園又處國門位置，6、7月間業績跌至只剩一成，又以餐飲受創最深，隨著疫情趨緩與五倍券的加持下，台灣內需市場逐漸回溫，業績衰退收歛，9月起急起直追，10月還有一成衰退，不過11月迄今已有13%年成長。

華泰名品城開業已將滿六年，她指出，目前華泰名品城營收結構中，精品與服飾鞋包各占約四成，未來仍將持續優化品牌結構，加強多元支付工具，明年朝著百億業績目標前進。

近二年部分本土服飾及餐飲受疫情影響較深，品牌擴充將以國際運動品牌、餐飲為主，今年在國際精品，有Celine和Saint Laurent的獨家進駐，主題餐廳則有JK Studio、Siam Siam泰式料理、乾杯燒肉居酒屋加入。此外，Prada、Polo Ralph Lauren、adidas、Roots等四家指標性大店進行擴店及改裝。

雖然因疫情境管之故過去占約一成以上的國際客源消失，交易件數降低，不過從客單價從去年的 3700元，今年提高至4400元，頂級會員客單價從1.3萬元，今年提高至1.4萬元，顯示疫情之下，內需消費力仍然強勁。