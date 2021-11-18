歐股周四早盤續往上衝。此前一連串的強勁財報，推進了連日的衝破歷史新高；然而油價和金屬價格疲弱，在周四傷害了大宗商品相關股票。

周四泛歐Stoxx 600指數早市上漲0.40點或0.08%，為490.35點。旅遊休閒股領漲。

儘管每天的漲幅都很小，但是歐股基準指數在過去19個交易日中，有17個交易日出現上漲。

石油股跌1.2%，成為早盤最大拖累。在擔心供應過剩，以及中國可能釋放戰備儲油之下，油價暴跌。

礦業股跌0.8%。受庫存上升影響，倫敦銅價跌到近一個月低位。

德國重工業集團蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)漲3.6%，該公司預計本財年獲利大增，並規畫將氫氣部門上市。

博奕軟體公司Playtech漲3.6%。該公司宣布獲得JKO Play的收購報價。JKO Play所有人為F1賽車的老闆Eddie Jordqan，其參與了許多英國博奕軟體開發商的收購活動。

德國大陸集團(Continental)跌2.7%。在針對該公司柴油引擎使用裝置遭調查之後，財務長宣布辭職。