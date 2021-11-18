客戶訂單需求穩定，光學鏡頭廠玉晶光(3406)董事長陳天慶表示，依客戶需求來看，今年第4季及明年第1季營收有機會比以往年同期來的好，但是最終成果還是要看客戶實際拉貨的狀況而定，至於獲利多寡，要看工廠端是否能夠持續的提升良率而定。

玉晶光今天舉行線上法說會，由陳天慶及玉晶光總經理郭英理親自參與，蘋果新機拉貨啟動，玉晶光第3季合併營收達59.18億元，季增1.33倍，創下單季歷史新高，營業毛利為21.57億元，季增1.81倍，單季合併毛利率為36.44%，季增6.19個百分點，年減5.86個百分點，稅後盈餘為9.75億元，季增7.24倍，單季每股盈餘為8.71元；累計前3季合併營收為110.21億元，年增0.42%，營業毛利為38.4億元，季減18.21%，合併毛利率為34.84%，年減7.94個百分點，稅後盈餘為13.73億元，年減33.25%，每股盈餘為12.27元。

針對法人詢問第3季毛利率較低，陳天慶表示，第3季毛利率較去年低，主要原因有匯率的影響、舊產品的價格客戶有調整及新產品的良率還有改善的空間等幾個因素所導致；未來毛利率是否會回升？郭英理補充說明，價格跟供需有關，我們也不希望降價，新冠肺炎疫情未止，運費、人工及原料上漲是往年沒有的情況，明年看起來也有通膨變數，疫情看起來也還在，我們會把良率效率做好，毛利率往上是有機會的。

至於今年第4季及明年第1季展望，陳天慶表示，依照目前客戶需求來看，營收有機會比以往年度同期來的好，但是最終成果還是要看客戶實際拉貨的狀況而定，至於獲利多寡，要看工廠端是否能夠持續的提升良率而定，現在無法先預估。

陳天慶表示，2021年雖然有中美貿易戰及新冠肺炎疫情持續影響，導致整體市場混沌不明，但是公司在所有同仁的努力，仍然繳出不錯的成績，未來在手機多鏡頭持續提升規格及旺盛的需求下，並搭配其他終端應用面的開發，光學產業仍然是熱門的行業，為股東爭取最大權益。