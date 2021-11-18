保瑞(6472)下午參加櫃買中心業績發表會，董事長盛保熙說，CDMO(委託開發及生產)未來發展是十分看好，將採取新技術投資及併購雙管齊下的策略，成為完整的CDMO公司，現在僅僅是剛開始而已，有信心短時間內可以成為國際性藥品代開發公司！

盛保熙說，據研究資料預估，至2026年，CDMO產值將超過2700億美元，年成長率約10%左右，現在新藥開發公司很多，產業需求越來越高，由於新藥公司自己設廠的效能太低，再加上大藥廠也希望委外代工，藥廠把廠賣出來或製造委外，可降低成本，所以全球藥品製造和代工需求很高。

保瑞在CDMO領域將採取雙管齊下的策略，盛保熙進一步解釋，第一是自身的成長，這產業一直在成長，代開發部分很重要，將會再做新技術投資，希望能達經濟規模的投資，目前公司已經有錠劑等的生產，未來針對針劑、大分子、高毒性及疫苗等藥物做大力的開發。

第二則是非自身的成長，例如併購，盛保熙強調，公司對併購這件事其實很謹慎也很保守，每次一個併購都有很清楚的計劃，併進來的資產要有很好的發展才會考慮，併購的方向是增加產能及效率高，又具有高資產價值(包括人才等)，北美和歐洲都在看合併案。

盛保熙表示，公司在2017年市值約12億元，現在市值已達148億元，短短4年市值成長12倍，公司也十分重視股東權益，目前手中現金還有14億元左右，併購GSK約8億元資金現在已經快速的回收，暫時沒有增資發行新股的打算，除非未來還有併購案會發生。