國泰基因免疫革命ETF(00898)下周一(11月22日)即將掛牌，為台灣第一檔發行價10元的台股原型ETF(上市當日實際開盤價格可能因市場行情而變動)，其成分股全面囊括「基因、疫苗、再生醫療」這3大明星生醫族群且投資比重各佔3成左右，多元化的資產配置還能降低投資單一產業的波動風險，預期這檔ETF上市後有望掀起一波生醫投資熱潮。

國泰基因免疫革命ETF(00898)基金經理人游日傑表示，現在全球股市都漲到波段高點，就要找具有長期結構性成長、持續性成長的趨勢，再生醫療、基因免疫都是新醫療技術，尤其全球景氣及金融市場難料，但人類疾病、老化需要治療的市場缺口及醫療商機持續擴大，觀察著重在基因免疫與醫療革命相關的「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」與美股(道瓊指數、納斯達克指數)、台股的相關性僅0.2~0.3左右，該指數可說是走自己的路，適合長期布局，分散投資組合風險。

法人指出，觀察全球3大醫療指數表現，00898追蹤的「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」，著重在基因免疫與醫療革命相關產業及類股，該指數自2016年底成立以來(2016年11月30日~2021年10月31日)累積報酬率逾250%，遠勝過那斯達克生技指數的74%、標準普爾500製藥類指數的56%，而這樣的漲勢在去年疫情爆發以來更是顯著加大，大幅領漲其他2大醫療指數。