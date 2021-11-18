遠傳積極深化與新創團隊的合作力道，18日參加亞洲新創界年度盛會「2021 Meet Taipei創新創業嘉年華」大展，應邀於「中華開發創新加速器CCIA x Garage+」專館共同舉辦「企業共創專場」，由遠傳跨部門主管組成專家團隊，與不同領域的新創夥伴進行媒合。期待透過雙方合作「共創方案」，遠傳提供資金技術、驗證場域、生態圈資源等實質助益，加速5G多元應用走向規模化的商業模式，也為遠傳注入創新動能。

遠傳「共創方案」針對消費面、產業面分為「遠傳心生活消費者應用服務」與「遠傳大人物產業轉型解決方案」兩大主軸，「遠傳心生活消費者應用服務」團隊攜手新創夥伴開發日常食、衣、住、行、育、樂、金融、健康等貼近消費者多元需求的應用服務。「遠傳大人物產業轉型解決方案」則專注研發5G垂直產業解決方案，包含智慧醫療、智慧城市、智慧零售、智慧製造、智慧金融等多元應用。

遠傳長期深耕5G大人物(大數據、人工智慧、物聯網)技術，累積豐沛的產業經驗與研發能量，5G建設一路拔得頭籌，榮獲國際行動網路調查權威Opensignal最新報告認證「5G網速世界第一」的殊榮，展現台灣與遠傳5G傲人實力。

遠傳強調，未來將持續扮演台灣創業生態圈的關鍵角色，提供世界級的網路驗證場域、專業技術支援；全台超過700萬用戶、800多家實體門市與線上通路資源，以及遠東集團跨產業的豐富資源，共同打造5G跨時代創新應用。