印尼央行(BI)在周四將主要的政策利率維持在預期中的歷史低位，希望在提振印尼經濟成長的同時，努力保持印尼盾的穩定。

印尼央行將基準的七日逆回購利率維持在3.50%不變，如同路透調查經濟學家，持續維持在從今年二月以來的歷史低位。

央行亦分別將存款及貸款工具利率(facility rates)維持在2.75%及4.25%。