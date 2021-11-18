《國際金融》印尼央行基準利率不變 維持3.5％ 17:392021/11/18 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼央行(BI)在周四將主要的政策利率維持在預期中的歷史低位，希望在提振印尼經濟成長的同時，努力保持印尼盾的穩定。 印尼央行將基準的七日逆回購利率維持在3.50%不變，如同路透調查經濟學家，持續維持在從今年二月以來的歷史低位。 央行亦分別將存款及貸款工具利率(facility rates)維持在2.75%及4.25%。 富達國際2022年投資展望：全球政策不確定性驟增 亞洲成投資焦點 操盤心法－Q3財報優預期 作帳行情提前啟動 #印尼央行 #不變 #歷史低位 #國際金融 #基準利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸14省分發布今年企業工資指導線 央媒：引導合理提高工資 09:052021/11/18 兩岸 《國際經濟》第三季全球債務下滑 新興市場債務創新高 16:142021/11/18 財經 富達國際2022年投資展望 亞洲將成投資焦點 15:522021/11/18 財經 利多波連波 金融指數 飆24年高 04:102021/11/18 財經要聞 五大利多加持 印度股市多頭氣焰盛 11:392021/11/18 財經 《金融》富達：明年市場波動加大 通膨升溫但不致失控 16:142021/11/18 財經 《國際金融》績優撂倒通膨 歐股連6漲 09:432021/11/18 財經 麥當勞漲價！大麥克等29款商品變貴 最多漲7元 14:422021/11/18 生活 《類股》通膨加速利率正常化 金融指數再創1997以來新高 09:432021/11/18 財經 2022十大預測 看好股票大宗 04:102021/11/18 投資理財 金融睡獅醒 台股揮軍萬八 04:102021/11/18 財經要聞 財經熱門新聞 大逆轉！華南7姬辣桌曆封存 「改版」後還是能發行 - 財經 - 工商 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 真的好想贏韓國！謝金河爆1關鍵條件：台灣快翻轉了 - 財經 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。