台灣大(3045)今(18)日電信獨家開賣Google年度新品－Google Nest Hub(第2代)智慧螢幕，另外，申辦台灣大070網路電話，即可啟用Google智慧家庭通話服務，而台灣大智慧家庭攜手凱擘大寬頻，讓電視成為智慧家庭中心能輕鬆控制智慧家電。

台灣大指出，自Nest Hub(第2代)開放預購後，市場反應超乎預期，雙11當日的預購量更攀升兩倍。為了讓用戶輕鬆體驗智慧家庭的便利，台灣大哥大提供多樣化的方案供用戶選擇。搭配5G「好速成雙」、「自由選」、myVideo與MyMusic等多樣綁約專案優惠，最低0元就能將最新的Nest Hub(第2代)智慧螢幕帶回家。

另外，由台灣大精心研發、串接Nest系列智慧音箱的「Google 智慧家庭通話」服務，即日起正式上線，用戶只要到台灣大直營門市與網路門市申辦台灣大哥大070網路電話門號，並以 Nest 智慧音箱登入Google Home應用程式，即可啟用Google智慧家庭通話服務，用戶只要在Wi-Fi網路穩定環境下，便能透過聲控或觸控智慧音箱撥打、接聽電話，包含市話、手機號碼、簡碼、070門號、國際電話等，或透過關鍵字指令「Ok Google」打電話給鄰近店家，如「Ok Google，打電話給早餐店」，Google智慧家庭通話就會自行搜尋距離用戶最近的店家，宛如智慧助理，讓生活更便利。

為方便用戶享受智慧家庭的便利，台灣大聯手凱擘大寬頻，將台灣大智慧家庭服務串接至A1 Box開放平台，讓家戶電視成為智慧家庭控制中心，並透過全台首創的網路數據機內建連網金鑰(Smarter Key)，讓智慧裝置安裝更簡易，用戶只要登入台灣大智慧家庭APP，掃描台灣大智慧家庭生態系合作品牌的智慧裝置QR code，並在APP中按下Smarter Key啟動一鍵安裝，便能快速完成智慧家電設定，透過凱擘大寬頻A1 Box藍牙聲控遙控器，即可以手動或聲控的方式，透過電視操控智慧裝置、查看設備狀態，打造全戶智慧家庭環境。