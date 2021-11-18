因為國際保險資本標準(ICS)2.0版，金管會近期發布2021年度「保險業計算自有資本及風險資本之範圍及計算公式」。金管會保險局副局長張玉煇18日指出，新公式若以2021年6月底的數據試算，壽險業整體RBC平均將降低8.25個百分點，但沒有公司會因RBC不足而須增資。該公式不會一成不變，也會逐步檢視調整。

張玉煇表示，ICS2.0版與現行RBC制度衡量利率風險方式有別，為合理反映壽險業利率風險並兼顧現行RBC制度架構，已修正2021年底傳統型保單利率風險資本計算公式，修正前與修正後主要差別在於原本是當年度一年利差損，再加計「0.5」乘以「前一年底傳統型保單調整後利率風險資本」，修正後改為當年度一年利差損，再加計「0.6」乘以「最近五年底傳統型保單調整後利率風險資本之最大值」。

另外，鑑於ICS巨災風險範圍包括地震、颱風及洪水等天然災害、恐怖攻擊、傳染病及信用保證等，張玉煇表示，為產險業及再保險業強化天災風險承擔能力與重視天災風險管理，已於2020年底起，將火險及車體損失險承保地震、颱風及洪水等天災風險，納入產險業及再保險業風險資本計算，2021年起新增「工程險」及「貨物運輸險」等二險別承保地震、颱風及洪水等天災風險，以反映公司實際經營天災業務之風險，後續將就ICS2.0版巨災風險有關恐怖攻擊、傳染病及信用保證等風險範圍，逐年導入現行RBC制度。

張玉煇表示，為利保險業於2026年穩健接軌國際制度，並考量ICS2.0版對於資產與負債評價方式、自有資本計算、風險資本衡量範圍與標準等，均與現行風險資本額(RBC)制度有所差異，在實施新制度以前，將採循序漸進導入為原則，檢討修正現行保險業資本適足率計算公式，朝ICS架構發展。保險業新一代清償能力制度，已在2020年7月28日發布新聞稿說明六年推動計畫及三階段預計完成事項。