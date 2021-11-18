生氣老公娶「細姨」年約70歲的陳姓失智婦人，日前負氣離家，在大里區瑞和公園遊蕩，台中市警局霧峰分局成功派出所獲報聯絡到其老公，居然還帶著「細姨」來接她，原來老婦誤會請來照顧她的看護是「細姨」。

霧峰分局成功派出所，日前接獲報案指稱，大里區瑞和公園有失智老人，需要警方協助，警方到場發現年約70歲的陳姓老婦人獨自在公園，表示找不到回家的路，因為老伴「娶細姨」回家，一氣之下才離家出走，此外陳婦卻對其住家地址、家人電話卻都想不起來。

警方於是使用M-Police人臉辨識系統，查出陳婦住在霧峰區吉峰里，打電話請吉峰所派同事至該戶家中找家人，好巧不巧，陳婦老伴吳老先生因找不到老婆，剛好在吉峰所報案，聽到老婆在大里區成功派出所，便急忙趕往成功所。

陳婦看到其先生到了派出所，生氣得不願與他說話、也不想與他回家，吳老先生無奈的與警方解釋，原來為照顧老伴，請了一名看護來協助，但患有失智症的老婆卻忘了，誤以為看護是先生帶回家的「小三」，才會鬧脾氣得離家出走，一個人從霧峰住家走到大里區瑞和公園，結果最後連回家的路都忘記。

得知始末的員警聽後也哭笑不得，擔任起和事佬，但不管怎麼勸說，陳婦還是不願意與先生一起回家，但經過冗長的勸說，最後才願意由警方陪同回家，讓小三案落幕。