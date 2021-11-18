台中市文化局推動藝術亮點計畫邁入第17年，再新增亮點7家代表而達到110個成員，今天舉行揭牌儀式。文化局副局長曾能汀指出，藉由邀請民間單位共同參與，廣設藝術文化據點，提供在地藝文工作者發表的展演空間，遍布山、海、屯及城區，成為藝術文化「多據點、廣結盟」的最佳夥伴。

新增的7個新據點藝術亮點，18日在台中豐邑Moxy酒店舉行揭牌儀式，包括有歷史建築頂街派出所、寶熊漁樂碼頭、第四市場、Little Play玩劇島小劇場、冠鈞漆藝工作坊、台中豐邑Moxy酒店和京城特區藝文穿廊等。

曾能汀表示，台中藝術亮點計畫邀請民間單位共同參與廣設文化據點，提供在地藝文工作者展覽、發表及民眾親近藝文的展演空間，透過輔導支持民間單位主辦藝文活動，讓文化能量深入到中市每個角落，目前藝術亮點家族涵蓋歷史建築、藝文空間、觀光工廠、餐飲、旅宿、百貨和醫療院所等多元產業，更遍布山、海、屯及城區。

文化局表示，今年出現社區型的藝術亮點，「京城特區」公寓大廈管委會利用開放式的社區廣場，不定期舉辦節慶活動、市集、親子互動等展演及活動等，成為廣受鄰近大小朋友的「藝文廣場」。

此外，還有歷史建築頂街派出所及中市第四市場等2個文化資產活化空間，文化資產園區1916工坊的冠鈞漆藝工作坊；精明商圈的Little Play玩劇島小劇場；潭子區的觀光工廠寶熊漁樂碼頭；「藝術風格」旅店台中豐邑Moxy酒店。