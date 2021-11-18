中共正整頓政法系統，而公安部日前修訂警察誓詞，從原本的「做到對黨忠誠」，改為「擁護中國共產黨的絕對領導」，並加上了「捍衛政治安全」的字眼。

中國公安部表示為深入學習貫徹中共總書記習近平相關講話及訓詞精神，進一步加強「黨對公安工作的絕對領導」，確保在思想上、政治上、行動上與「以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」，因而修訂這一誓詞。

新版本將「堅決擁護中國共產黨的絕對領導」放於「人民公安事業」之前；舊版本則是「獻身於崇高的人民公安事業」，然後才「堅決做到對黨忠誠、服務人民」。新版本亦將原本的「維護社會大局穩定」，變為「為捍衛政治安全」。

下為新舊版對照：

新版

我是中國人民警察，我宣誓：堅決擁護中國共產黨的絕對領導，矢誌獻身崇高的人民公安事業，對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明，為捍衛政治安全、維護社會安定、保障人民安寧而英勇奮鬥。

舊版

我宣誓：我志願成為中華人民共和國人民警察，獻身於崇高的人民公安事業，堅決做到對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明，矢誌不渝做中國特色社會主義事業的建設者、捍衛者，為維護社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業而努力奮鬥。