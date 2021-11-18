印度神童阿南德每次預言都會引發熱烈討論，近期他再次預測2021年底到2022年4月全球將有七大難關，研究過阿南德同體系印度吠陀占星多年的李靜唯老師分析阿南德的預言，雖然可能會遇到各種危機，不過明年5月後疫情將會明朗許多，加上進入風象星座世紀，可能會出現創新的科技影響我們的生活，搭上順風車將能創造可觀的財富。

阿南德最新預言提到，12月10日後人類恐將要面臨「能源危機」、「供應鏈中斷」、「電力短缺」等危機災難。李靜唯老師分析，這主要是受到2021年9月14日木星逆行回到摩羯座與土星合相，並與凶星羅喉相位互為影響所致，木星象徵資源，土星象徵限縮或限制，羅喉象徵混沌不明，當代表資源的木星與土星合相，表示資源會受到緊縮或限制，又受到羅喉相位影響，讓這些負面狀況處在混沌不明狀態。

阿南德提到了印度星盤卡拉薩爾帕瑜伽(Kala Sarpa Yoga)格局會出現在2021年12月的第二周，卡拉薩爾帕(Kala Sarpa)在梵文裡的意思是蛇，李靜唯指出，蛇格局在個人吠陀星盤裡出現時，個案會面臨到內心慾望無法得到滿足，而出現在世界運勢盤裡也會有類似的意涵，人類最基本的慾望就是要生存，而生存所仰賴的就是資源，所以當這個格局成型時，我們將可能看到資源短缺的情況發生，1973年爆發石油危機時，星象也是形成蛇的格局，因此年底出現同樣的星象就要特別當心。

印度神童阿南徳另外提到，2022年4月全球經濟可能會有激烈衝擊，李靜唯老師分析，這是因為2022年4月以前凶星羅喉都在金牛座，失去木星的好運，金牛座在吠陀占星代表財務、金錢以及經濟，因此金牛座是觀察經濟狀況的一個指標性星座，2021年底木星進入水瓶座後，金牛座被凶星羅喉影響，再加上守護金牛座的金星被包圍在蛇的格局當中，因此2021年底到2022年4月這段時間，金融方面的狀況並不樂觀，如果再加上供應鏈缺料等問題，將導致世界經濟雪上加霜，這個現象要到2022年5月羅喉離開金牛座之後狀況才會比較明朗。

從占星學的觀點來看，過去肺部型疾病疫情都發生在「羅喉」、「計都」落在金牛座時，例如1918年西班牙大流感、2002年SARS，兩次事件的結束時間都在兩大凶星進入牡羊座後，所以2022年糾纏金牛座將近2年的羅喉終於要進入牡羊座，2022年5月我們將有機會能夠漸漸恢復到原本正常的生活，跟疫情和平共存。

不過從星象也能看到好消息，李靜唯老師表示，2022年4月前木星會進入水瓶座，全球整體局勢正式邁入風象星座世紀，意味著身心靈跟社群產業會更加發達。上一次木星進入水瓶座是在2009年，智慧型手機開始普及，人與人之間的溝通都轉往社群平台。2009年也是比特幣、區塊鏈這些全新概念物品出現的時間，短短12年改變人類對於貨幣的觀念。

這一次木星進入水瓶座應該也會有全新觀念的東西出現並開始普及，影響著我們未來的生活。例如近期討論度很高的「元宇宙」，這種創新的議題就符合木星進水瓶的狀況，很有可能是一個全新的產業，進而影響人類的生活方式，如果能夠搭到這趟順風車，或許還能夠為你創造財富。