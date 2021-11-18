美國地產大亨麥克羅威因離婚案，被判要將名下收藏品拍賣並將所得分給前妻，日前這場「麥克羅威收藏」以總成交額6.76億美元，創下蘇富比歷來最高價的單一藏家拍賣，以及最高價之拍賣會，且創下「白手套」佳績，即全數拍品100％成交。

這場「麥克羅收藏」的拍賣專場，吸引了300多人親臨紐約拍賣現場，共有35件拍品，其中以超過7000萬美元成交的就有2件，分別是馬克．羅斯科的《第7號》以8250萬美元成交，是該藝術家作品的第二高拍賣價；賈柯梅蒂的《鼻子》也以7840萬美元成交，且在拍賣結束後，位於香港的藏家Justin Sun在推特上透露，自己是這件作品的中標者。

據蘇富比統計，此場拍賣，亞洲藏家十分踴躍，除了羅斯科和賈柯梅蒂的作品，包括威廉德庫寧《無題XXXIII》、艾格妮斯．馬可《無題44》、格哈德．里希特《收藏家與愛犬》都獲亞洲藏家競逐。整體拍賣金額遠超過估價。

蘇富比環球藝術品部主席兼營運總監及國際業務發展主管 Mari-Claudia Jimenez對於這樣的成績指出：「毫無疑問，市場踴躍回應，不僅是為了大師級傑作，而是為了向最高水平的藝術收藏致敬」。明年5月，則會有麥克羅威藏品的第二批拍賣。