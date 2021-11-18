台北市長柯文哲上任時曾發豪語要讓悠遊卡公司營業額翻倍，豈料第二任結束前，卻被台北市議員王鴻薇抓包，卡公司稅後獲利竟出現13年來最差成績，慘輸前朝，質疑悠遊卡被柯市府玩慘了。悠遊卡公司董事長陳亭如坦言，今年受疫情影響，稅後淨利會落在3、5000萬。台北市長柯文哲也說，明年獲利不會提高，這是他決定的。

王鴻薇今在市政總質詢時質疑，前台北市長郝龍斌卸任時，卡公司稅後淨利為1.9億，時任董事長連勝文任內還轉虧為盈，努力將營收翻倍。反觀柯文哲執政時期，接手時稅後淨利為2億6193萬，是史上最高，隨後卻一路下滑，今年到9月只剩3563萬，恐成為13年來最低，身為首長的柯難辭其咎。

陳亭如對此坦言，這2年受疫情影響，卡公司首次面臨大眾運輸僅剩25％運量的慘況，但會努力將稅後淨利維持在3、5000萬。

「任內悠遊卡首長沒一個能打，還想跟一卡通爭？」王鴻薇接著批評，柯用人大有問題，先有林向愷推電子支付錯失先機，後有戴季全發行AV悠遊卡爭議，現任悠遊卡總經理邱昱凱更創下歷史獲利最差的難看數字。

王鴻薇質疑，柯市府硬推悠遊付卻出現3大問題，包括市占率慘居後段班，誇口要新增百萬會員，最後只增50.4萬人，以及蘋果公司IOS作業系統不能用，才讓悠遊付拖垮卡公司營收。

至於明年獲利會不會提高？台北市長柯文哲坦言，推動悠遊付是他決定的，卡公司也因此虧錢，但他認為悠遊卡最重要的績效指標（KPI）不是稅後淨利，應是完成城市無現金交易的理想，雖然卡公司不願意降低獲利率，但他不管，還是要求投入成本至悠遊付，這是他決定的。