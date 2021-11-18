2021年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index DJSI)評比結果出爐，統一超商（2912）為食品零售產業唯一受邀的台灣企業，從70多家參與的國際企業中脫穎而出，連續三年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，名列世界標竿企業。

統一超指出，2021年為統一超商的永續元年，今年在DJSI食品零售業評比29個項目中，共有9項獲得滿分，包括公司治理面(重大議題因應、風險及危機管理、行為準則、客戶與關係管理)、環境面(環境報告、水相關的風險管理)及社會面(社會報告、員工訓練及發展、企業公民與慈善)，ESG各面項均獲得良好成績。即使在COVID-19疫情影響下，仍持續落實企業永續發展，再獲國際肯定，成為零售業界永續營運領航者。

為致力於永續地球(Environment)、共好社會(Social)及幸福企業(Governance)三大目標，統一超商在董事會轄下的「永續發展委員會」，設置籌組減塑、減碳、惜食與永續採購四大小組共同推動專案，將「永續」深植企業文化中。2021年更導入TCFD，掌握氣候變遷風險、設定剩食減量中長期目標、透過綠色採購取得原物料永續認證等，執行多項永續行動方案。

7-ELEVEN通路更領先市場推出全新「天素地蔬複合店」，於OPEN POINT APP發表數位工具「i珍食地圖」，以數位服務、促進綠色消費，持續架構被消費者倚賴的服務平台，積極回應聯合國永續發展目標，透過創新作法與公司核心能力及營運策略結合，邀消費者共同參與永續行動。

此外為成為國際企業綠色永續標竿，7-ELEVEN在ESG各面向推動，包括今年減塑專案小組已逐步推展開發新的環保材質包裝、降低三明治和便當等鮮食商品包裝及塑膠袋厚度、與統一企業攜手導入無標籤的礦泉水，並提高自帶杯的回饋金、導入循環杯、循環包材等，期能達成2023年一次性塑膠占比低於20%、2028年一次性塑膠占比低於10%，最終2050年完全淘汰一次性塑膠目標。