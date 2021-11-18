證交所表示國巨（2327）子公司國巨（蘇州）銷售公司，於今（110）年8月3日至9月8日間取得結構性存款一案，經查符合證交所有關重大訊息相關規定，惟國巨延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息，故處以違約金3萬元，並函知國巨嗣後應確實依規定辦理。