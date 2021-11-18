國巨違反重訊規定 證交所處3萬元違約金 17:502021/11/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示國巨（2327）子公司國巨（蘇州）銷售公司，於今（110）年8月3日至9月8日間取得結構性存款一案，經查符合證交所有關重大訊息相關規定，惟國巨延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息，故處以違約金3萬元，並函知國巨嗣後應確實依規定辦理。 談網路新聞稿源 中國網信辦：違規就凍結 機車逆向撞違規迴轉汽車 1大2小噴飛翻滾路中嚇壞路人 #國巨 #證交所 #重大訊息 #違反重訊 #違約金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《橡膠股》南港下午法說會 泰豐小股東上午先舉發炒股 13:412021/11/18 財經 苗栗縣議會總質詢 議員陳品安、徐筱菁雙姝接力質詢 15:412021/11/18 政治 大陸貨幣、財政漸轉向鴿派 法人上調陸股投資評等 10:092021/11/18 財經 沈榮津宣講公投遭控行政不中立 羅秉成駁：本於職責 在野黨勿混為一談 14:332021/11/17 政治 遠航提復照復飛 民航局：依程序辦理 04:102021/11/18 財經焦點 「原來打架成本那麼高」 瑪莎拉蒂3惡煞為這事再罰12萬 15:192021/11/17 社會 本益比不到十倍 被動元件大軍補漲 12:322021/11/17 財經 刊登赴陸工作廣告 勞動部已開罰4件 14:092021/11/17 生活 孫道存昔掏空200億 數十萬股民手中剩壁紙 國安基金也被慘套 20:222021/11/17 財經 廣西男隱瞞病情入境致488人隔離 遭判刑2年及罰金86萬元 09:542021/11/18 兩岸 高齡老夫婦借輪椅下手扶梯慘摔破頭 彰化大賣場判賠30萬 15:542021/11/18 社會 財經熱門新聞 大逆轉！華南7姬辣桌曆封存 「改版」後還是能發行 - 財經 - 工商 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 真的好想贏韓國！謝金河爆1關鍵條件：台灣快翻轉了 - 財經 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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