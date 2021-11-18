全球數一數二重要的建築活動「打開台北│Open House Taipei」將於11月27日至11月28日再度登場，讓民眾48小時內的活動期間，探訪雙北市90個難得對外開放的建築私密空間，深度曝光台北特殊景致，對發揚在地文化不遺餘力的台北晶華酒店也參與其中，今年除了開放神秘巨星級的「總統套房」，也策畫了食藝空間導覽體驗。

「Open House」1992年創始於英國倫敦，這個一年一度串連紐約、墨爾本、米蘭、維也納、耶路撒冷等40餘個國際城市的空間體驗活動，每年秋天都會吸引超過200萬的參觀人次，是親身體驗城市建築文化與人文脈動的難得機會。2021年 「打開台北」年度主題「再台北 Re Taipei」是以「 再生、再現、再造 」為核心，邀集了雙北地區富有歷史性的街區、故事性的空間、由職人活出精神的場域、生活運行交織的系統及 再造新生的建築等空間選點，讓民眾有機會與空間擁有者互動，進而對所居的城市有更多認識，創造對環境建成發展的理解與交流管道。

今年的「打開台北」活動採預約抽籤報名制，台北晶華酒店為讓沒有參與到活動的民眾也能來一探館內鮮少對外曝光的空間及故事，順勢推出「打開台北 Open House」住房專案，入住日期可選擇11月27日或11月28日，能下榻晶華酒店大班行政樓層2天1夜，享全天候專屬管家服務及大班廊早餐、下午茶以及Happy Hour禮遇之外，更比照「打開台北」的導覽活動，重現給房客「晶華巨星導覽行程」。

專案房客可在入住日的下午時段，展開「晶華巨星導覽行程」，房客可在挑高兩層樓的總統套房內，聆聽資深管家服務的故事，此外，更將由故宮晶華執行總監楊惠曼介紹日籍空間設計大師橋本夕紀夫（Hashimoto Yukio）融合傳統書法、玻璃雕刻與光影所設計的「晶華軒」中餐廳；「打開台北 Open House」住房專案，每晚6980元起，即日起開放訂房，限量30間。

「晶華巨星導覽行程」讓房客可在挑高兩層樓的總統套房內，聆聽資深管家服務的故事。（台北晶華酒店提供）

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「酒店成立30年來、下榻過的政商名流不計其數，麥可傑克森、席琳狄翁、瑪麗亞凱莉等國際巨星都曾是我們尊榮的房客。晶華是台北市第一家引進英國私人管家訓練制度的酒店，也是第一個成立管家部門的5星級酒店，未來希望能夠將巨星酒店的概念延續，讓我們引以為傲的管家精神能夠傳承下去、讓更多的國內外旅人體驗頂級的款待與服務。」