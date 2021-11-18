新北巿婦女服務中心開發第三條「淡水女路」，以女性為出發，彰顯女性在淡水特色，並結合旅遊觀光，旅學堂12月9日邀請真理大學台灣文學系副教授戴華萱作為引路人，帶領民眾從淡水區真理街出發，導覽不為人知的女性故事，活動即日起開放線上報名。

旅學堂表示，淡水擁有全台第一個女子學堂，是性別平等重要的里程碑，推動「淡水女路」是希望大家學習融入女性觀點，活出生命的光輝與精采，特別感謝淡水區公所及新北市社區旅學關懷協會協助。此次12月9日「淡水女路文學走讀」活動，特別邀請真理大學台灣文學系副教授戴華萱為引路人。

真理大學台灣文學系副教授戴華萱表示，她多年來關注的女性文學研究，研究中受到作家鍾文音所撰《想你到大海》啟發，因而希望能夠帶領大家將文學與地方結合，讓更多人聽見女性在台灣父系社會中長久以來被忽視的聲音。

戴華萱說，活動當天，她將帶領參加的民眾走入古典文學家汪李如月、醫師蔡阿信、畫家林玉珠等過去在淡水成長足跡，感受舊時代女性實現觸摸到書本的感動，並且深刻了解女性表現一點也不遜色於男性。

新北市社區旅學關懷協會理事長、「旅學堂工作室」創辦人李琪表示，活動安排參與首屆培訓的學員演出張聰明、阿給創辦人楊鄭錦文的行動劇，最後將走到重建街的「九崁28」親手縫製一本線裝書，絕對是一場獨家的淡水風土美學之旅，活動即日起開放報名，相關資訊上「Facebook：旅學堂粉絲專頁」搜尋。