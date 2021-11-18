新疆女神佟麗婭（丫丫）是演藝圈出名的美女，和迪麗熱巴、古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四美」，近日她在陸綜《忘不了農場》中，體驗一天老年人生活，不僅戴上假髮還畫老年妝，混在人群中，沒想到都沒人認出來。

佟麗婭近日和黃渤、辣目洋子一起在《忘不了農場》中，體驗老年人生活，佟麗婭和辣目洋子戴上白色假髮，畫上老妝和有年代感的穿著，看上去頗有老人的樣子，加上她們戴著口罩，拄著拐杖微駝背，走在路上幾乎沒人認出來。

佟麗婭畫老妝體驗老人生活。(圖／翻攝自騰訊視頻)

佟麗婭路邊討茶被拒。(圖／翻攝自微博)

而她們也去到老年人聚集的公園，並向路人搭訕，希望可以併桌，沒想到連續被拒絕3次，佟麗婭不氣餒，換個方式搭話，終於如願坐下，之後她也到廣場和大家一起跳舞，網友看到她輕易就能和老人聊起天來，也對她有了不少好感，她也表示自己是奶奶帶大的，所以對老人的情感特別深。

《忘不了農場》是關注認知障礙、聚焦大陸老年群體的公益節目，這次佟麗婭不僅到老人院，去認識各種不同程度的老人，還到公園去體驗老人平時的休閒活動，讓她也有不少感觸，應該開始了解自己，坦然面對變老。