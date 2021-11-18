6秒撞擊瞬間！重機撞賓士插入車中 騎士倒掛車身血流滿地

台一線屏東縣枋山鄉18日下午2時發生一起嚴重車禍，據了解，一輛白色賓士橫越道路時，直行的重機騎士疑似因閃避不及狠狠撞上，就連人帶車整輛卡在賓士後方的擋風玻璃內，稍早撞擊瞬間曝光。

透過影片可見，白色的賓士自畫面右側的路邊停車場逕自橫越南下道路，準備駛入北上道路，而南下的直行重機則因閃避不及狠狠撞上，當下撞擊力道之大，賓士被撞甩了一圈，停在北上道路上，重機騎士則連人帶車插進賓士車後，人也插在車上晃甩，在現場留下大片鮮血。

屏東消防局18日14時22分獲報，稱枋山鄉中山路三段一處便利商店前發生重型機車與汽車碰撞車禍，重機騎士受困車內，派遣枋山及獅子分隊分隊共計4車7人前往協助，到場後騎士已無生命跡象，立刻將其送院搶治。

警方指出，賓士車上有一名駕駛與一名乘客，兩人均輕傷自行就醫，而駕駛酒測值為0，但重機王姓騎士現仍在醫院進行搶救。