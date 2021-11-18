高雄市左營區17日下午1時許上演街頭暴力？起因竟然只是行車糾紛。25歲沈姓男子駕駛自小客車行經大中路時，疑似與24歲李姓女騎士發生行車糾紛，之後又在華夏路巧遇李女，於是沈男與另3名友人，下車徒手打了李女幾下後離去。

左營警方18日說，17日下午1時20分許左營分局獲報，於華夏路發生打架事件，警方立刻派遣文自所警網趕赴現場，並於30分鐘內火速將涉案嫌犯查緝到案。

警方表示，警員趕往現場時，打人的男子們已經離去，現場只留下被打的李姓女子，李女說，她騎乘機車行經華夏路段時遭不明人士攔車徒手攻擊，造成她左側肢體擦挫傷，嫌犯隨後分乘2部自小客車離去。

警方調閱周邊監視器畫面，循線逮人，將沈姓男子與同夥的21歲陳姓、李姓男子，以及23歲孫姓男子緝拿到案，詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，4名男子再度碰到女子，以為女子罵他們，所以下車教訓女子，徒手打了女子幾下，該名女子暫時不打算提告4名男子。警方說，此事只是單純的行車糾紛，並不是街頭暴力事件。該名女子的打扮中性。