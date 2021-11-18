玉晶光(3406)深耕VR/AR產品多年，成果逐漸顯現，玉晶光總經理郭英理表示，玉晶光一直都有出貨相關產品，明年及後年的產品也已在開發佈局，目前已有些需求上來，公司很看好這一塊，預期明年會開始放量，成為公司成長動能之一。

玉晶光今天舉行線上法說會，近來元宇宙題材夯，玉晶光因深耕VR/AR多年，且已開始出貨，可說是非常純的元宇宙概念股，公司在VR/AR產品佈局也成為今天法說會法人詢問的焦點。

郭英理表示，玉晶光在VR/AR耕耘很多時間，一直都有出貨，就產品規格來看，VR左右眼大鏡片因貼近眼睛，不僅注重光學清晰度，因長時間戴看玩遊戲或看電影等，必須輕薄、注重舒適度，不能造成眼壓高，光學技術是重要，一般來說，由於VR要偵測眼球、距離及環境，除了大鏡片，還需要6到8顆鏡頭，必須達到客戶要求；至於AR鏡頭要很小，且可以抗拒熱，跟手機鏡頭要求大致雷同，但又不太一樣，不過AR還需要3年，等到Micro LED技術上來才會有量。

展望明年，郭英理表示，目前已看到有些需求上來，我們很看好這一塊，預期明年會開始放量，成為公司成長動能之一，由於這些產品難度很高，毛利率正面看待是高的。

玉晶光積極搶進AR/VR，規畫中為主攻VR/AR新設子公司茂晶光電順利透過競拍程序取得廈門不動產，在取得廠房後，將於今年底開始動工進行廠房整改、建置無塵室等，預計最快2022年底投產。