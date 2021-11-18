F-16V接裝典禮紀念臂章 復古設計 17:582021/11/18 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮」紀念臂章。（空軍司令部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據軍聞社報導，空軍司令部18日舉行「F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮」，典禮的紀念臂章，作者取高志航烈士座機上「四」的羅馬符號，替換F-16V的V表明操作機型轉換升級。藍白線條則象徵中華民國空軍精神傳承，並使用北約Full Operational Capability用語接軌。現今國際相關活動均採復古精神延續設計，提高辨識度，整體採簡約線條，清楚呈現意義。 利機搶IDM廠訂單明年出貨放量 桃園航空城計畫 動土啟航 #F-16V #典禮 #接裝 #紀念 #復古 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 F-16V飛官：新換裝雷達可更早發現及鎖定敵機 15:582021/11/18 政治 《艾爾之光》歡慶12週年慶 累積連線大放送 15:432021/11/17 科技 F-16Ｖ戰機性能提升 蔡英文：台美夥伴關係堅定 16:102021/11/18 政治 方略電子Flexible AM Mini LED顯示科技亮相 15:302021/11/18 財經 軍事專家揭仲：F-16V總體戰力較原F-16提升1.8倍 12:052021/11/18 政治 採‧訪‧線‧上－如果，中經院長是一位網紅 04:102021/11/18 專題周報 前進荷蘭 接軌歐洲商機 04:102021/11/18 產業特刊 海納百川》空軍成軍典禮的往事（王鳴中） 09:112021/11/18 海納百川 LEXUS NX大軍來襲 10車款任你選 11:002021/11/18 汽車情報-汽車新聞 台灣大獨賣第二代Google Nest Hub智慧螢幕0元起 13:052021/11/18 生活 成軍前最後預演 航空迷搶拍F-16V 04:102021/11/17 地方新聞 政治熱門新聞 台中立委補選 郭正亮爆選情：這人麻煩大了 - 政治 影／1218公投》黃士修嗆台電處長「小心發言」：再說核四不安全會後就告發 - 政治 林昶佐罷免會過嗎？知情人士驚爆內幕 - 政治 1218公投》最新民調出爐！僅「這2案」過半同意 綠營逆勢上漲 - 政治 影／1218公投》反萊豬意見會登場 趙少康：豬不能吃萊劑 但人可以吃？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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