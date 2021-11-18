根據軍聞社報導，空軍司令部18日舉行「F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮」，典禮的紀念臂章，作者取高志航烈士座機上「四」的羅馬符號，替換F-16V的V表明操作機型轉換升級。藍白線條則象徵中華民國空軍精神傳承，並使用北約Full Operational Capability用語接軌。現今國際相關活動均採復古精神延續設計，提高辨識度，整體採簡約線條，清楚呈現意義。