建築產業起家的御盟集團董事長邵永添，跨足旅宿、餐飲、文化藝術等多元發展，並持續深耕國內文創產業，支持新一代的藝術家不遺餘力，獲得文化部頒發的文協獎章。

百年前，由時代青年們林獻堂、蔣渭水等台灣仕紳所創立的「臺灣文化協會」推動文化啟蒙，掀起了一場台灣新文化運動。適逢台灣文化協會成立百週年，為了彰顯文協精神，文化部特別向長期支持、協助推動台灣文化藝術發展的守護者，致上最高敬意，首次頒發了「文協獎章」，透過三階段評選出90位各領域的文化守護者。

御盟集團18日表示，御盟集團董事長邵永添1997年創立御盟建設，以建築起家，不求最大、但求最好的信念，陸續跨足旅宿、餐飲、文化藝術等多元發展。

邵永添堅持自己的信念，持續不間斷為這塊土地奮鬥，希望能讓世界看到我們的美好，如今，獲頒文化部文協獎章的榮譽，讓默默支持文化藝術的台灣國際跨界企業家邵永添，再次受到大家的矚目。

御盟集團指出，御盟建設打造高雄首座豪宅建築「御花園」，2007年完工，隨即在2009年獲得全球卓越建築金質獎、以及美國國際照明設計優秀獎等兩項國際大獎。

在御盟集團成立20年之際，邵永添跨足餐飲、旅宿，打造超五星級酒店晶英國際行館 Silks Club，同時將日本兩大國宴級品牌餐飲UKAI及旭酒造獺祭，引進台灣，為高雄帶來國際級高品質旅宿體驗。

御盟集團表示，邵永添對於支持新一代的藝術家不遺餘力，在打造晶英國際行館之初，就開啟了「新銳藝術家扶持計畫」，提供了台灣的青年藝術家們，一個可被國際看見的創作平台，支持新一代藝術創作者探索台灣海島的身分識別。

除此之外，集團旗下的永添藝術Alien Art，更將原先帶有強烈軍方色彩的歷史建物「金馬賓館」，蛻變為富涵底蘊的當代美術館，進行藝術推廣與文化深耕，持續與國際進行交流之時，同時展現屬於臺灣的文化自信。

御盟集團大家長邵永添，不只是一位企業家、夢想實踐者，還是位藝術創作者，累積了50餘載的生命歷程，無師自通、恣意揮灑，每一筆的創作，都無絲毫的猶豫，呈現出滿是爆發力憾動人心的作品。

對於獲得文化部文協獎章殊榮，邵永添表示，創業迄今所累積的成就、榮譽，並非個人可竟全功，而是24年來許多夥伴們，一同建構堆疊而成，未來將竭盡所能，持續耕耘這塊土地，支持台灣文化創意的茁壯，希望能發光發熱讓世界看到。