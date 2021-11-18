文具迷看過來！誠品書店「2021理想的文具」完整展場首度與中台灣讀者見面，即日起至12/5，在台中中友百貨熱鬧開展！蒐羅歐、美、日逾萬種新奇文具、逾400種全台獨家首賣，邀請9大文具品牌打造實體店面，如日本品牌PLUS建造森林裡的秘密樹屋、DELFONICS則重現澀谷專門店的風格特色、Tombow強調未來文具店的時尚潮流感，法國品牌PAPIER TIGRE也將設置於巴黎本店的經典大型鉛筆裝置完美呈現。

值得一看的，還有日本知名文具品牌TRAVELERS notebook 15週年攜手台灣啤酒海外唯一聯名特展，豐富聯名商品吸引民眾收藏，如印上台啤經典LOGO的筆記本、棉布袋、縮小版啤酒瓶及開瓶器掛飾等，台北展開幕就搶購一空的聯名啤酒杯也能買到！

令人驚喜的，還有台灣知名文具店「愛治文具房」、「一分之一工作室」、「什物 A Kind of Cafe」的人氣選物也於現場展出，讓文具迷不必全台跑透透，更有超可愛的「Goo Goo文具燒」，來場森林野餐！

誠品書店這次邀請日本插畫大師北澤平祐創造出蝸牛膠台、長頸鹿尺、寫字樹等文具小動物插圖，為展場增添許多趣味，進到展場就可看到逾 2米高的可愛「量頸鹿」迎接文具迷！

「2021理想的文具」還有多款聯名商品，如PLUS超人氣商品寬版花邊帶聯名限定款，可愛小花、文具動物輕鬆裝飾信件與手帳；法國文具品牌PAPIER TIGRE與誠品聯名推出獨家款式，以線條、幾何圖形，搭配「2021理想的文具」主視覺色彩，繽紛吸睛。

此外，誠品書店也自製推出有多層次口袋的「寫字樹探險包」，以及寬大可容納各種文具「枝料莢背心袋（台中限定藍）」，吸引民眾收藏沿途的探險軌跡；台灣品牌知音文創也推聯名設計系列文具，像是撕不破的透明便條貼，透明設計不遮擋重要文字，可愛文具插圖讓心情也療癒起來，眾多選品都有機會在「每日限定好物」活動以66折購入！

誠品書店表示，即日起於誠品書店「2021理想的文具」以藝FUN券單筆消費滿600元，即贈100元電子抵用券；誠品人會員消費滿1000元，贈文具動物徽章扭蛋，還有台中限定版可蒐集！

另外，日本文具品牌MIDORI為日本上野動物園推出園內人氣動物造型文具，像是討喜又呆萌的熊貓、鯨頭鸛造型紙製迴紋針、資料袋、信紙等，療癒每一天；日本文具PLUS與日本超人氣插畫家mizutama聯名的限量磁吸文具組，由mizutama設計可愛文具圖案，文具組包含迷你美工刀、尺、訂書機等，輕巧實用。