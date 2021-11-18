歡慶國際移民日，榮服處與市公所邀榮民及新住民冬暖圍爐。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

歡慶國際移民日，榮服處與市公所邀榮民及新住民冬暖圍爐，並頒奬表揚6對新住民幸福家庭。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市長魏嘉賢敬茶，百歲人瑞杜前雨（圖左）穿短袖，身體硬朗，透露自己是中國時報粉絲，每日必讀。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮百歲榮民杜前雨，每天必看《中國時報》，外表看不出已高齡100歲，但每天仍騎著單車，外出每份中國時報，關切國家大事。花蓮榮民服務處在移民日前夕舉辦新住民生活適應輔導及幸福家庭表揚，花蓮市公所也席開10桌，邀請榮民長者一起圍爐，席間，人瑞杜前雨透露是「中時粉絲」，把看報當成生活一部分，年紀雖大，但視力奇好，報紙文字仍清楚可見，讓眾人佩服！

榮服處17日邀請花蓮縣新住民家庭中心督導吳宛霖為大家介紹新住民社福資源之外，並由財團法人保險事業發展中心主講金融教育，透過影片讓榮民及新住民榮眷了解遠離保險爭議，心須具備十個與保險相關的常識。

活動中也頒奬表揚六對新住民幸福家庭，分別是韋山房與李燕、王開來與陳彩鳳、張阿羅與陳小娥、陳康元與王亞萍、陳振賢與黃雪娜。

花蓮縣榮民服務處處長周興國表示，透過新住民生活適應輔導的活動希望新住民配偶能夠在文化差異中增進生活的適應，同時透過表揚幸福家庭來表達對新住民配偶的感謝，因為她們照顧另一半是相當辛苦的。也感謝花蓮市長魏嘉賢的協助，贊助榮服處10桌美味料理，透過冬暖圍爐，讓大家感受溫情。

在與會的榮民們，民國11年生的杜前雨是百歲人瑞，他由妻子林華女陪同參加冬暖圍爐的餐敘。市長魏嘉賢前往敬茶時得知老人家已經100歲了，看到他的身體非常硬朗，直說杜伯伯看起來只有70歲左右，一點也不老。

嫁來台灣20多年的林華女說，杜前雨不抽菸也不喝酒，早餐只要一個饅頭加一杯牛奶，每天一定要吃吳郭魚，否則食不下嚥。一早起床後，杜前雨將家裡內外清掃乾淨，把活動當做運動，然後騎自行車到附近的便利商店買報紙回來，坐在客廳關切國家大事。

還透露杜是《中國時報》忠實讀者，因為疫情，有段時間是他老婆到超商買報紙，有次不小心買了其他報紙，被杜念個不停，老婆趕快拿回去退，換中國時報，讓眾人會心一笑。