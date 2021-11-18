近期航運、金融、造紙等族群輪流發威，大盤再度揮軍直攻萬八，多檔台股基金繳出亮眼表現，元大投信台股系列基金透過靈活操作，掌握類股輪動行情，帶動基金績效強壓大盤，元大高科技、元大多多、元大店頭、元大新主流等四檔基金連續多日創高；老牌台股基金元大2001基金表現更加突出，11月以來飆漲逾9%，登上台股基金績效王寶座。

大盤去年由權值電子股一枝獨秀，今年則是由各族群輪流帶動大盤上攻，投信法人表示台股進入第四季，類股輪漲現象將持續且輪動快速，且今年個股表現差異甚大，九百多檔上市股票中僅有1/3個股漲幅打敗大盤，選股大不易，不如找專家。專業基金經理人歷經景氣多空循環淬鍊，可望協助投資人有效掌握換檔節奏。

元大投信身為國內唯一擁有百萬受益人的基金公司，旗下多檔產品成立悠久、各具特色。元大五小福台股系列基金各自擁有獨特操作策略，績效王元大2001基金布局側重「半導體護國神山群」；元大高科技基金則對元宇宙、電動車、5G等題材多有著墨。其他元大台股基金也有不同投資風格，如元大店頭基金以爆發力強的中小型股為核心配置。

台股盤面題材相當豐富，包含時下最夯的元宇宙、低軌衛星通訊、電動車等議題，且台積電與聯電貴為兩大晶圓代工龍頭，囊括全球六成市佔率，半導體市場需求仍火熱，然而聯準會宣布自本月起啟動縮減購債，同時美國通膨再創三十年新高，短期盤勢波動性可能上升，投信法人建議投資人選擇績效優異的台股基金，以分批布局或是定期定額方式參與市場。