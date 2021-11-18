P.LEAGUE＋新北國王籃球隊為了推廣基層體育，近期規畫一系列校園巡迴活動，透過新北市議員江怡臻媒合，首站選定三峽明德高中作為巡迴起點，由教練陳世念領軍，帶領職業球員與高中生分享經驗，並舉辦友誼賽，傳承籃球運動熱忱。（江怡臻提供）

P.LEAGUE＋新北國王籃球隊為了推廣基層體育，近期規畫一系列校園巡迴活動，透過新北市議員江怡臻媒合，首站選定三峽明德高中作為巡迴起點，由教練陳世念領軍，帶領職業球員與高中生分享經驗，並舉辦友誼賽，傳承籃球運動熱忱。（江怡臻提供）

P.LEAGUE＋新北國王籃球隊為了推廣基層體育，近期規畫一系列校園巡迴活動，透過新北市議員江怡臻媒合，首站選定三峽明德高中作為巡迴起點，由教練陳世念領軍，帶領職業球員與高中生分享經驗，並舉辦友誼賽，傳承籃球運動熱忱。

P.LEAGUE＋新北國王籃球隊球員林力仁分享籃球經驗，他表示，自己已有11年的籃球經驗，但仍被教練要求跑更快、跑更久，勉勵球員不要怕累，一定要堅持下去。除了經驗分享，林力仁、張文平、洪楷傑、聶歐瑪、曾于豪等明星球員也實際下場與明德高中組隊，進行5對5友誼賽。

新北國王籃球射手張文平展現出擅長的外線火力，精彩比賽令在場師生歡呼，球員們也與師生們進行定點投籃挑戰賽趣味活動，並開放限時小球迷簽名、拍照會，讓校園巡迴首站畫下完美句點。

明德高中校長陳棟遠表示，明德高中籃球隊成立至今第5年，在吳錦祥教練帶領下，球隊今年第一次將參與HBL乙組聯賽，這次邀請到新北國王職業球員在校指導，體育班也都到場邊觀摩，謝謝球員給予的專業指導，讓學生們能實際感受職籃風采。

江怡臻指出，很開心新北國王選定三峽明德高中作為校園巡迴首站，明德高中培育出許多國手，包括射箭項目東京奧運銀牌湯智鈞、里約奧運銅牌雷千瑩，同時在柔道、角力、拳擊、排球等，在體育教學上的用心有目共睹。

江怡臻表示，這次媒合新北國王籃球隊深入校園，希望從基礎體育紮根，培育更多優秀的運動專業人才，未來也會持續和球隊攜手合作，不定期到新北各地展開校園巡迴，而P.LEAGUE＋熱身賽現在也正在進行中，本月20、21日將在台大綜合體育館出戰福爾摩沙台新夢想家、高雄鋼鐵人，歡迎大家一起購票看球，支持新北在地球隊。