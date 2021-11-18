逐洞賽｜證券分析師趙彭博

證券分析師趙彭博表示，台股18日在面板股友達、群創及IC設計龍頭聯發科帶領下，開盤即站上17800點，終場上漲77.33點，收在最高17841.37點，成交值也逼近4千億元，日K連五紅。

不過，由於日成交量未能一鼓作氣站上4千億元，且近三日加權指數高低點都壓縮在百點以內，以「小碎步」上漲方式，顯示盤面依然健康，暫無變盤大幅下跌之虞。

觀察盤面，類股輪動依舊是主旋律，上市造紙類股指數18日整體漲幅達3.2％為最大，金融類股也延續17日漲勢，表現不俗；此外，元宇宙則有熄火現象，電動車普偏仍未重返漲勢，星鏈則除利機亮燈漲停外，也表現乏善可陳。

個股方面，本周納入投資組合的凱鈺，股價18日收盤跌破5日線，後市可望在10日線附近獲得支撐。

選股方面，加權指數凌波微步上漲中，投資人可尋求盤整許久、突破平台上漲的個股，不僅獲利可期、風險也可控制，如金融股中國泰金，預計全年獲利超過一個股本，明年股利豐厚，便是當前最佳選擇。