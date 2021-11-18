反萊豬公投案等四大公投案將在12月18日投票，第2場意見發表會今天舉行，由中廣董事長趙少康對上中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳出席，趙少康說，台灣人一年要吃38公斤的豬肉，是牛肉的數倍之多，買便當時沒有看到牛排便當，都是排骨便當、雞腿便當，美牛不應與萊豬類比。

趙少康說，民進黨要進萊豬的理由包括「反萊豬就是反美豬」、「不進萊豬，美國人會生氣」、「美國人都吃了萊豬」、「不進萊豬就無法進入CPTPP等」，但萊豬只是其中一小部分，美豬不是全部都是萊豬，此外，行政院更帶頭要求學生、軍人、退伍軍人等不能吃美豬。

趙少康表示，現在也面臨「萊豬趨逐美豬」，如果可以標示萊豬的話，美豬沒有什麼不好；他也提及，歐盟、中國大陸都禁止萊豬，美國三大養豬場不養萊豬，為何台灣還要進萊豬？不開放進不了CPTPP？難道開放就可以進了嗎？如果阻礙是萊豬，為何不在去年開放後就申請呢？

趙少康提及，台灣人一年吃38公斤的豬肉是牛肉的數倍之多，台灣一年要吃豬下水3公斤，買便當時，沒有看到牛排便當，都是排骨便當、雞腿便當，牛肉不應與豬肉亂比一通，而且。

趙少康指出，美豬進口目前一年價值占進口貿易額很低，台灣可以不買美豬，可以多買一點別的，貿易是看整體不會只看一項產品。

趙少康也說，基改食品可以標示，但含萊劑與否卻不能標示，專家也建議孕婦、心血管疾病的人不要碰，但光高血壓台灣就有504萬人，置台灣人健康於不顧，他最後指出，政府不能用騙的，呼籲民眾在12月18日投下四個同意。