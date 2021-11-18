英國皇家空軍(RAF)剛剛完成一項環保試驗，可能有助於削減飛機的碳排放量。11 月17日，皇家空軍的1架輕型發機，添加「零石油公司」(Zero Petroleum)研發的合成燃料進行短時間的飛行，證明這種低碳燃料是可以使用的。

防衛新聞(Defense News)報導，這場測試是在11月2日，皇家空軍的伊卡魯斯C42(Ikarus C42)輕型飛機，使用零石油公司的UL91航空燃料，從科茲沃德機場(Kirkwall Airport)飛行了 21 分鐘。該機場位在蘇格蘭北方。

皇家空軍高級試飛員彼得•哈克特 (Peter Hackett)擔任這項任務，他也不負眾望的 的成功飛行，在返回之後，被金氏世界紀錄(Guinness World Records)記錄為世界首次僅使用合成燃料的飛機。

完成合成燃料測試飛行後，該飛機取得金氏世界紀錄認證，成為第1架完全使用合成燃料的飛機。(圖/Guinness World Records)

這項減少航空業碳排放實驗，稱為「馬丁計劃」(Project Martin)，皇家空軍資助飛機與人力。其實以前也有航空合成燃料的測試，不過為了保險起見，都會與現有的航空燃料來混合調配，這一次是純粹使用合成燃料的飛行。

英國國防部表示，該技術「有可能降低飛行過程80~90%的碳排放，對環境更友善，皇家空軍還會進一步試驗，要瞭解噴射機使用低碳合成燃料的可能性。」

RAF sets new Guinness world record after first successful flight using revolutionary fuel

零石油公司是著名的一級方程式賽車工程師 帕蒂‧勞(Paddy Lowe)和倫敦帝國理工學院(Imperial College London)化學工程系主任尼萊‧蕭Nilay Shah共同成立，他們所開發的ZERO SynAvGas航空燃料，僅花費5個月的時間就完成，不需對飛機與發動機進行任何修改。

該公司表示，ZERO SynAvGas燃料是吸收大氣中的二氧化碳，再與氫氣化合製造的，化合的過程需要能量，可以使用風能或太陽能等可再生能源產生。

從這段說明我們就瞭解，ZERO SynAvGas燃料是合成氣(Syngas)製作，再加上費托法(Fischer–Tropsch process)製成的有機燃料。這種研究已在許多化學實驗室推動當中。

零石油公司首席執行長說：「在飛機完成試飛後，對引擎的檢查與試飛員的回應，顯然試驗成功，與標準航空燃料相比，動力與總體性能沒有什麼差異。」

零石油公司與合作夥伴IGTL，快速的在蘇格蘭彼得黑德(Peterhead )建造了一座燃料生產廠，隨後又在比利亞克羅 (Billia Croo)建立第2個生產廠。

英國皇家空軍計劃在2025年建立第1座淨零排放空軍基地，並期望到2040年代，實現全部淨零碳排的目標。