虎尾眷村附近的芒果道空拍美景。（雲林縣政府提供）

虎尾鎮建國一村附近有一條50、60年的芒果道，將拓寬並延伸，新編訂為「雲92-1線」，不僅保留老芒果樹，而且還要移植空軍基地的芒果樹補植與延伸。（雲林縣政府提供）

串聯虎尾鎮新、舊鎮區的「芒果大道」開闢有譜！空軍今年行文縣府同意移撥800公尺土地給雲林縣政府開馬路，將編為「雲92-1線」的這條路，從8米寬「芒果道」延伸進入鬧區成為30米寬的「芒果大道」，屆時還會把營區的100多棵老芒果樹移植到新路上補植、延長。

縣長張麗善上任後規畫從虎尾建國一村的芒果道延伸一條路，經過光復路、文科路、建成路，連結虎尾鎮原都市計畫區、高鐵特定區、建國眷村、臺大醫院雲林分院虎尾院區。

不過這條馬路要通過空軍基地營區，但國防部已確定將興建新兵中心，預估容納量達5000人，本案原本很難有進展，在工務處長汪令堯積極尋求解套下，空軍基地同意移撥800公尺土地給縣府開馬路，新兵中心的大門轉向面對新開的馬路。

汪令堯表示，這條長度1.5公里的「雲92-1線」未來會是新舊鎮區的核心馬路，可直接連接虎尾高鐵站，目前只靠蜿蜒的清雲路連接，交通量大時很難紓解。

特別的是，「雲92-1線」將穿越時空也成為老芒果道，因為空軍營區內有500多棵、樹齡超過50年的芒果樹，願意提供200棵給縣府移植，補植在新開的馬路、及比較稀疏的路段。

汪令堯說，原有的芒果道將保留作為人行步道，寬達8公尺，除了保留虎尾人的記憶，日後也可休閒，甚至可舉辦打芒果節，外側才是車道。