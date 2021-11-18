由於中華籃協前副祕書長、籃協裁判委員會召集人王人生轉戰T1聯盟擔任高級顧問，辭去籃協裁判委員會召集人，中華籃協在幾番考量後決定由經驗豐富的裁判委員會委員陳傳仁臨危受命暫代裁判委員會召集人一職。

中華籃協表示，協會在收到王人生召集人書面辭呈後，經多方考量後決議由裁判委員會陳傳仁委員暫代召集人一職至本屆任期結束，

陳傳仁召集人擔任近兩屆SBL裁判長，實務經驗豐富，各球團評價不錯，接下來將協助籃協相關裁判業務推動與執行。