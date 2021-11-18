小學生的數學越來越難，不少父母都被難倒，一名父親在網路上貼出小孩的乘法算式，表示跟他以往學的計算公式完全不同，他跟小孩都看不懂對方的算法，讓他崩潰直呼，難道是他老了跟不上時代了嗎？貼文一出引起熱烈討論，不少家長也看不懂新式算法，附和回應「你不孤單」，結果有過來人點出解題關鍵步驟，才讓眾人秒懂。

這名父親在臉書社團《爆怨公社》貼出就讀國小孩子的數學直式乘法，抱怨「小學生的乘法難道都不能像以往的那種計算公式嗎？」他想拿以前的計算方式來教也不行，因為小孩說他看不懂，讓他忍不住直呼「我老了跟不上時代了嗎？」

一名父親貼出小孩的直式乘法算式，表示跟他以往學的計算公式完全不同，黑色字體式小孩的算式，紅色字體為爸爸的算式。(圖/截自臉書爆怨公社)

原PO貼出他與小孩的算式對照，表示雖然他知道兩種算法最後答案都相同，但令他崩潰的重點是，不知道該如何教小孩。貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「完全看不懂現在的教法是什麼鬼！！」、「你不孤單，現在都這樣教學」、「媽媽根本無法教，我都交給安親班老師了」。

有過來人點出解題關鍵表示「你學的是下乘上，小孩學的是上乘下」，有老師告訴他，以前學的是「以下乘上」，現在有分成上乘下、下乘上兩種解題方式，也就是上下兩排數字對調，其實答案都一樣；也有小學老師留言，現在還是教「下乘上」的算法。

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