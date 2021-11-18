雲林縣察警局因應12月18日四大公投投開票日治安，並因應近期街頭聚眾門毆事件頻傳，自辦為期1個月肅槍專案，查獲11案30人，共破獲改造槍械工廠1處，起獲非制式長槍2枝、散彈槍1枝、短槍17枝、具殺傷力空氣長槍1枝、子彈351顆、槍械半成品、改造工具及海洛因、安非他命、大麻葉、毒品咖啡包等。

縣警局副局長陳源輝指出，肅槍專案1個月來共查獲11案，其中以陳姓嫌犯為首的改造槍械工廠，共查獲改造長短槍8枝，子彈91發，還有員警在路邊埋伏2天逮捕嫌犯，取出已經上膛的改造短槍。

他強調，警方會繼續向上溯源、向下刨根，透過強力掃蕩，壓制犯罪氣焰。

雲林縣警局表示，鑒於公投日將至，聚眾鬥毆事件嚴重影響社會治安，為避免黑道、幫派、暴力、聚眾鬥毆事件等影響民眾投票意願，透過網蒐、通訊監察、傳統情資布建方式，除協同友軍單位，長期跟監、監聽、分析相關跡證抽絲剝繭，短短1個月成果豐碩。

縣長張麗善18日視察警方查獲的槍械子彈等贓證物，叮嚀警方打擊犯罪時務必留意自身安全，並感謝警方先一步查獲這批犯罪槍械，以及重申縣府「暴力零容忍」決心。

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