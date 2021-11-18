高股息熱潮延燒，再催生台股「百億級」ETF！即將在19日除息的元大台灣高息低波ETF（00713），因配發優渥股利有近7％配息率，自配息公告後近期買盤不斷擴大，18日更飆高衝出2萬張大量，連帶推升規模締造新里程。元大投信統計，元大台灣高息低波依18日申購買盤算出的規模達到102億元，首度突破百億大關。

值得一提是，元大台灣高息低波今年公布股利後，短短不到一個月，已經狂刷四大紀錄，包括成交量從幾百張倍數翻升到2萬張，本周除息前天天都創新大量、領先大盤創新高、規模成長近200％，以及受益人從4000多人暴增到1.2萬人，堪稱今年ETF最強黑馬。

且元大台灣高息低波本波人氣、量能、規模三創高，天天溢價都控制在1％內，即使規模成長也維持3.15元股息不變，顯示元大投信產品管理品質佳，投資人免於過往搶進高息ETF容易被高溢價墊高交易成本，也沒有規模膨脹導致配息被稀釋的問題。

根據證交所及元大投信統計，元大台灣高息低波自11月初公告配息3.15元、股息殖利率近7％，討論熱度一直居高不下。在公告配息首周，該ETF成交量先從百張增加到數千張，本周除息倒數再衝萬張，15、16、17、18日一連四天都成交萬張以上，晉升台股十大熱門交易ETF，18日元大台灣高息低波股價、淨值還雙創高，代表本波搶進的投資人都賺到一波價差，自去年底抱到今天的投資人，更大賺31％。

量滾量也推升元大台灣高息低波規模成長，自公布配息前的35億元在16日已倍增到71億元，17日跳到91億元，18日挾除息前最後搶進買盤加持，元大台灣高息低波規模再衝上102億元，兩周成長近兩倍之多。計入除息影響，元大台灣高息低波規模則降到95億元，不過在短期熱度佳，法人認為該ETF很有機會重返百億規模。

同步和元大台灣高息低波除息，19日還有元大MSCI金融ETF（0055）除息0.75元，元大臺灣ESG永續ETF（00850）除息1.05元，在金融股短線翻漲及ESG話題帶動，這兩檔ETF 18日量能也顯著成長，分別達到3716、2114張，元大MSCI金融創逾兩年半大量。

法人表示，近期台股投資氣氛樂觀，年底向來是內資作帳+作夢行情高峰，逢台股ETF接力除息，投資人可挑選高股息兼具股價動能的績優ETF。有稅務考量的投資人，也能挑選表現亮眼的ETF，在除息後參與填息機會。